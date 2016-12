Procon divulga pesquisa de preços dos combustíveis na Capital gaúcha

Após o anúncio da Petrobras de aumento do preço dos combustíveis nas refinarias, o Procon Porto Alegre realizou nesta terça-feira (6), uma pesquisa de preços em 36 postos da Capital. A Petrobras definiu um aumento médio de 8,1% na gasolina e 9,5% no óleo diesel válidos para as refinarias a contar de hoje e o Procon municipal foi conferir como estão os preços antes do possível reflexo do aumento nas bombas.

Dos 36 postos visitados nesta terça-feira, o menor valor verificado da gasolina comum foi de R$ 3,629 e o maior valor ficou em R$ 4,099. O preço do óleo diesel variou entre R$ 2,699 e R$ 3,099.

Pesquisou Baixou – A ação do Procon integra a campanha Pesquisou Baixou promovida desde novembro pelo Procon Porto Alegre e a Associação Brasileira de Procons (Procons Brasil). O objetivo é conscientizar os consumidores para a importância da pesquisa prévia de preços na regulação do mercado.

Confira aqui os resultados do levantamento realizado pelo Procon Porto Alegre.

“Ainda que os preços sejam livres, a partir do momento em que os cidadãos tem acesso à informação dos valores até aqui praticados, poderão compará-los com os preços que porventura sejam ajustados e, assim, privilegiar aquele posto que pratique uma política de preços mais justa com o seu cliente”, destaca o diretor executivo do Procon Porto Alegre, Cauê Vieira.

Reclamações e denúncias – Podem ser feitas na sede do Procon Porto Alegre, situada na rua dos Andradas, 686, das 10h às 16h. São distribuídas diariamente 70 senhas para o atendimento ao público. Queixas também podem ser efetuadas através do aplicativo gratuito para celulares e tablets, APP Procon Porto Alegre, ou por meio do site: www.proconpoa.rs.gov.br.

