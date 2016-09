Procon orienta consumidores sobre greve dos bancários

O Procon Porto Alegre orienta os consumidores sobre as medidas a serem tomadas pelos correntistas em razão da greve dos bancários deflagrada nesta terça-feira (6), em todo o País.

De acordo com os bancos, durante a greve, os clientes podem efetuar pagamentos de boletos, saques e depósitos de dinheiro e cheques nos caixas eletrônicos e agências lotéricas, enquanto o internet banking é alternativa para consultas de saldo, extrato, além de transferências e pagamentos de contas.

O diretor executivo do Procon Porto Alegre, Cauê Vieira, alerta que esses serviços devem ser obrigatoriamente garantidos pelas instituições financeiras. É da responsabilidade dos bancos manter os caixas eletrônicos e envelopes de depósitos abastecidos. “Se o correntista não conseguir efetuar seus pagamentos em função da não disponibilização de canais alternativos, ele deverá informar a demanda pelo call center do banco, anotar o número de protocolo e realizar denúncia junto ao Procon”, ressalta Vieira.

Os consumidores devem ainda observar a data de pagamento de suas faturas, tomando conhecimento sobre o vencimento. A falta de pagamento das obrigações acarretará em multa pela não quitação da dívida. O consumidor deve entrar em contato com os fornecedores de produtos e serviços que adquiriu para viabilizar outra forma de pagamento de débitos como aluguel, condomínio, luz, entre outras. “A paralisação dos serviços bancários não isenta o consumidor de pagamento”, afirma Vieira.

O Procon alerta, ainda, que os bancários não podem obstruir agências nos seus auto atendimentos e devem proporcionar o atendimento de casos pontuais e urgentes com disponibilização de pessoal. Assinaturas de contratos de financiamento, seguros e demais casos em que o atendimento pessoal seja indispensável, caso não sejam atendidos durante o movimento grevista, deverão ser reagendados sem qualquer ônus para o consumidor.

Denúncias

O consumidor que se sentir lesado com a paralisação dos serviços bancários pode efetuar suas denúncias por meio do site do Procon Porto Alegre www.proconpoa.rs.gov.br ou baixando o aplicativo Procon App, disponível gratuitamente para sistemas IOS e Android. O atendimento na sede do Procon Porto Alegre ocorre na rua dos Andradas, 686, no Centro da Capital, das 10h às 16h.

Comentários