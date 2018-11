O Procon de Porto Alegre já está acompanhando os valores de alguns itens importantes em grande parte das listas de material escolar, além de orientar os familiares dos alunos sobre as compras desse tipo de produto. Na Capital, as reclamações podem ser encaminhadas pelo site, páginas do órgão nas redes sociais ou pessoalmente na Rua dos Andradas nº 686 (Centro Histórico), das 9h às 17h.

