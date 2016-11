Procon Porto Alegre inaugura unidade de atendimento no Aeroporto Salgado Filho

Inédita no país, a primeira unidade de atendimento de um órgão de defesa do consumidor localizada em um aeroporto será inaugurada nesta terça-feira (29), às 10h, pelo Procon Porto Alegre no Aeroporto Internacional Senador Salgado Filho. A cerimônia acontece no segundo andar do aeroporto situado na avenida Severo Dullius, nº 90010. Estarão presentes o prefeito José Fortunati, o superintendente da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), Wilson Brandt Filho, e o diretor executivo do Procon Porto Alegre, Cauê Vieira.

Localizada no terminal 01 do aeroporto, em frente ao setor de embarque, a sala de atendimento ao consumidor é resultante de uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e a superintendência da Infraero. O local, em funcionamento das 8h30min às 18h, de segunda a sexta-feira, contará com o trabalho de um fiscal e dois estagiários de Direito.

A expectativa do Procon é de atender aos cidadãos consumidores de produtos e serviços da aviação civil, no que diz respeito a reclamações sobre atrasos de voos e falta de assistência por parte da companhia aérea; remarcação ou cancelamento de bilhetes aéreos; extravios de bagagens e queixas relacionadas com pacotes contratados em agências de turismo.

A unidade do Salgado Filho também vai contemplar o atendimento aos moradores do entorno do aeroporto que se encontram distantes do Centro Histórico, onde está localizada a sede do Procon municipal. “Seremos, ainda, o primeiro Procon no Brasil a realizar atendimento registrado de cidadãos estrangeiros por meio da implementação das políticas internacionais de proteção ao consumo”, destaca o diretor-executivo do Procon Porto Alegre, Cauê Vieira.

Atendimento – Além da nova sala no aeroporto que funcionará em horário comercial, os consumidores podem registrar suas queixas, das 10h às 16h, na sede do Procon Porto Alegre localizada na rua dos Andradas, 686, no site www.portoalegre.rs.gov.br ou pelo aplicativo gratuito para celulares Procon App. Mais informações podem ser obtidas no telefone (51) 3289-1774.

