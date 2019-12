Economia Procon promove Mutirão de Renegociação de Dívidas na Capital

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

O evento prossegue até esta quarta-feira na sede do órgão Foto: Agência Brasil O endividamento voltou a crescer no Brasil e já atinge 43,19% da renda das famílias, segundo o Banco Central. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O Procon Porto Alegre iniciou nesta terça-feira (03) a 6ª edição do Mutirão de Renegociação de Dívidas. O evento prossegue até esta quarta-feira (04), das 10h às 16h, na sede do órgão (rua dos Andradas, 686) e proporciona um ambiente seguro para quem deseja regularizar dívidas junto a empresas e instituições financeiras.

Nesta edição, estão presentes representantes do Santander, Banco do Brasil, Itaú, Banrisul, Caixa e Agibank, além das operadoras Claro, Vivo, Oi e Tim. Para participar, o consumidor deve levar documento de identidade, comprovante de residência, documentos de pagamentos já realizados e contratos firmados junto às organizações.

Para a diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges, o objetivo do mutirão é viabilizar a renegociação ou até mesmo a quitação de dívidas. “A proposta do evento é que as pessoas tenham acesso facilitado e receptivo perante as instituições financeiras. Entre as competências do Procon, está a de planejar, elaborar e propor políticas de proteção e defesa dos direitos e interesses do consumidor”, ressalta Fernanda.

Além disso, o mutirão também auxiliará o consumidor na renegociação de dívidas com empresas que participam do portal consumidor.gov.br – ainda que estas não estejam presentes fisicamente. Nesse caso, é importante que o consumidor leve os documentos necessários e que tenha uma conta de e-mail válida.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário