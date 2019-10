Procon realiza pesquisa de preços de combustíveis em Porto Alegre

A nova pesquisa de preços dos combustíveis do Procon já está disponível no site da prefeitura de Porto Alegre. O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 24 de outubro, em 51 estabelecimentos da Capital, e representa uma amostragem dos preços que estão sendo praticados nas bombas.

A gasolina comum varia de R$ 4,169 a R$ 4,659 o litro. Já o etanol oscila entre R$ 3,699 e R$ 3,999. Quanto ao diesel S500, os preços vão de R$ 3,277 a R$ 3,799, enquanto os do diesel S10 ficam entre R$ 3,499 e R$ 3,899.

O Procon Porto Alegre orienta o consumidor a pesquisar o preço do combustível antes de abastecer. Também sugere a utilização do aplicativo Menor Preço (Nota Fiscal Gaúcha), disponível para iOS e Android, que apresenta o valor atualizado, em tempo real, dos combustíveis. Para colaborar com as informações da ferramenta, é importante que o consumidor solicite a inclusão de seu CPF na nota fiscal.

“Prestigiar os postos que comercializam combustíveis com preços mais competitivos incentiva a concorrência e pode significar uma considerável economia no bolso do consumidor”, comenta a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

Atendimento

O atendimento do Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, pelo atendimento eletrônico, ou pessoalmente na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. São distribuídas 80 fichas diárias, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site, sendo fornecidas 11 senhas diárias.