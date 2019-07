Procon de Porto Alegre recebe explicações de postos sobre reajuste no preço da gasolina

Na semana passada, pelo menos 20 postos foram notificados pelo Procon de Porto Alegre para esclarecer o aumento generalizado no preço da gasolina. Desses, 19 apresentaram suas explicações antes do prazo final que terminou nesta sexta-feira (26). Nos documentos entregues pelos proprietários dos estabelecimentos, estão as notas fiscais das compras feitas junto às distribuidoras mas o conteúdo oficial das explicações para o reajuste não foi divulgado. Em relação ao único estabelecimento que não apresentou seu parecer, o órgão informou que ele poderá ser autuado.

Desde o começo do mês de julho, o Procon recebeu cerca de cem reclamações de consumidores em razão dos reajustes. Dessa forma, foi possível coordenar uma investigação em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Ministério Público (MP), para averiguar as circunstâncias do caso.

A partir de agora, os dados serão analisados para verificar se há ou não indícios de uma ação coordenada no aumento dos preços. As conclusões serão encaminhadas aos órgãos competentes no combate à formação de carteis: o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o Ministério Público (MP) e a Delegacia do Consumidor (DECON).

