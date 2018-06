Bancos e empresas poderão ser proibidos de cobrarem dos consumidores a famosa “taxa” de emissão de carnê e/ou boletos bancários. É que diz o Projeto de Lei 166 2011, do deputado Pedro Pereira (PSDB). Na ça-feira (26), o parlamentar esteve reunido com a diretora do PROCON RS, Maria Elizabeth Pereira, que se manifestou favoravelmente a matéria.

