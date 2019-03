Procura por implante de barba e tórax aumenta entre transgêneros: entenda como funciona o procedimento

Por Gabriella Rocha*

Muitas pessoas que optam por mudar de sexo vivem alguns questionamentos a respeito dos procedimentos necessários para, então, conseguirem se identificar com o gênero que assumiram. O uso de hormônios com finalidade de realizar alterações corporais, é uma alternativa para transexuais, que passaram pela transição de gênero. O método garante algumas mudanças no corpo do indivíduo, mas novos métodos prometem resultados mais rápidos.

É o caso do implante de barba e tórax, por exemplo. Um levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar demonstrou que, nos últimos cinco anos, houve um aumento de 196% na procura pelo procedimento de transplante capilar na área do rosto. O interesse por implante de tórax também subiu em 170%

“Para fazer o transplante, o ideal é o paciente esperar sair da puberdade”, indica o cirurgião especialista em implante capilar, Dr. Thiago Bianco. Ele também expõe os locais onde o paciente pode realizar o procedimento: “Toda região do corpo onde naturalmente nascem pelos pode receber o transplante, ou seja, regiões como cabelo, rosto e sobrancelhas”. O tempo médio da cirurgia em um paciente que não tem barba é de oito a dez horas. Algumas vezes, o procedimento pode passar por duas etapas. “Um paciente que possui ausência total de barba e faz o primeiro transplante, muitas vezes precisa fazer um segundo transplante após um ano para dar mais volume”.

