Procura-se viajante para passar três meses cruzando a Europa de graça

É viciado em redes sociais? Pensa em fazer um mochilão de três meses pela Europa? Gosta de fazer novas amizades? Então, provavelmente, você é a pessoa certa para se candidatar a uma vaga no Esquadrão de Viagem que a agência europeia Busabout – especializada em viagens de aventura de ônibus – está montando. Serão quatro escolhidos, que visitarão 47 destinos em 15 países, entre maio e setembro. As inscrições estão abertas até o dia 17 de abril.

A condição número um para tentar uma vaga é ser apaixonado por viagens. A empresa também vai avaliar a capacidade de contar histórias de maneira criativa em redes sociais ou em blog. Por isso, na inscrição, o candidato deve escolher se quer ficar responsável pelas fotos do Instagram, pelos vídeos no Youtube, pelos textos do blog ou pelos vídeos do Snapchat.

Para participar, o candidato deve publicar um vídeo no Youtube, de no máximo 60 segundos, explicando quem você é e porque se considera a pessoa certa para o trabalho. No vídeo, é preciso incluir a logo da Busabout, disponível no site da empresa, em qualquer lugar do thumbnail e usar as hashtags #busabout #ultimatetravelsquad. Além disso, preencha o formulário na própria página de inscrição. Tanto o vídeo quanto o formulário devem estar em inglês e os candidatos precisam ter um passaporte válido para ficar 90 dias pela Europa.

A empresa cobre os custos de transporte e hospedagem durante a viagem. Os escolhidos também receberão uma diária, para outras despesas. Os inscritos poderão ser convocados a fazer entrevistas por Skype, portanto preencha corretamente suas informações de contato e seus endereços nas redes sociais. Se as tarefas combinadas forem cumpridas, os integrantes do Esquadrão receberão, ao fim da aventura, uma gratificação.

A viagem começa em Paris e termina em Split, na Croácia, com direito a navegar pela ilhas da região, entre outras aventuras. Mais informações pelo site www.busabout.com/ultimate-travel-squad.

Turismo internacional

Em 2017, o turismo internacional movimentou 1,3 bilhão de pessoas pelo mundo, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. O maior aumento (8%) foi registrado na Europa, que recebeu 671 milhões de visitas. A OMT (Organização Mundial de Turismo) prevê a continuação deste crescimento, que deve chegar a 1,8 bilhão em 2030.

“O grande desafio neste cenário é garantir um crescimento sustentável, incentivando mudanças no comportamento dos turistas, encorajando práticas sustentável e minimizando qualquer efeito adverso que o desenvolvimento da atividade possa causar nos destinos”, afirma Sofía Gutiérrez, do Departamento de Desenvolvimento do Turismo Sustentável da OMT.

