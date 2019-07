A Polícia Civil gaúcha prendeu, nesta sexta-feira (26), em porto Alegre, um homem que era procurado pela Polícia de São Paulo, por suspeita de ter cometido um homicídio. Além disso, os policiais ainda fecharam um ponto de tráfico na capital.

A ação foi realizada na zona leste da cidade, no bairro Lomba do Pinheiro. Foram apreendidos no local quatro quilos de maconha, 1.300 gramas de crack e 1.700 gramas de cocaína.

