Procurador da Lava-Jato diz que Câmara dos Deputados aprovou “lei da intimidação”

O procurador Deltan Dallagnol, que coordena a força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba (PR), criticou, no Twitter, na madrugada desta quarta-feira (30), a emenda ao pacote de medidas contra a corrupção que prevê as condutas pelas quais juízes e membros do Ministério Público poderão responder por abuso de autoridade.

“Está sendo aprovada a lei da intimidação contra promotores, juízes e grandes investigações”, afirmou Dallagnoll. O texto-base do pacote que reúne um conjunto de medidas anticorrupção foi aprovado pela Câmara na noite de terça-feira (29).

Contudo, ao longo da madrugada desta quarta, os deputados aprovaram diversas modificações ao texto que saiu da comissão especial e incluíram temas polêmicos, como a punição de juízes e membros do MP por crime de responsabilidade.

Entre as condutas que passariam a ser crime estariam a atuação dos magistrados com motivação político-partidária e a apresentação pelo MP de ação de improbidade administrativa contra agente público “de maneira temerária”. Nesse caso, além de prisão, os promotores também estariam sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou à imagem que tiver provocado. A pena prevista é de seis meses a dois anos de reclusão. O texto segue agora para o Senado. (AG)

Comentários