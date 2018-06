O procurador da República Carlos Fernando Lima, da Operação Lava-Jato, fará uma palestra às 15h desta sexta-feira no auditório da FMP (Fundação Escola Superior do Ministério Público), na rua Coronel Genuíno nº 421, Centro Histórico de Porto Alegre. O tema é “Desafios do Combate à corrupção para a Democracia e o Ministério Público”.

