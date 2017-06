Procurador da República preso em Brasília está em uma sala especial no Distrito Federal

Desde que foi preso, o procurador Ângelo Goulart Villela ocupa uma sala do Estado-Maior da PM (Polícia Militar) do Distrito Federal. Não se trata de uma cela, com grades, mas quase de um quarto, com porta, cama com colchão e armário para guardar as duas mudas de roupa a que tem direito. Banheiro e televisão são de uso coletivo. Bem diferente da Papuda, que recebeu outros presos acusados pelo delator Joesley Batista. Se a PF (Polícia Federal) recebeu provas relacionadas a Michel Temer, investigado no mesmo caso, o material apreendido com Villela foi analisado apenas pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

O procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu um relatório sobre a condição prisional do colega. Interlocutores do procurador dizem que ele estaria propenso a fazer delação premiada, mas com a PF.

O chefe da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho, diz que não há regalias porque Villela, por ser procurador, tem direito a condições especiais. O comando da PM diz que na sala ficam presos formados em Direito e autoridades.

