Procurador Deltan Dallagnol será convocado a explicar no Senado supostas mensagens a Moro

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta terça-feira (18), um requerimento de convite ao procurador federal, Deltan Dallagnol, para esclarecer a suposta troca de mensagens com o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que foi publicada nas últimas semanas pela agência de notícias The Intercept Brasil .

A data da sessão ainda não foi marcada, e por se tratar de um convite, Dallagnol não tem obrigação de comparecer. Nesta quarta (19), Sérgio Moro se apresentará na Comissão, pois se colocou à disposição para explicar o caso.

As conversas divulgadas sugerem que Sérgio Moro, enquanto juiz da Operação lava Jato, teria orientado ações e colaborado com a acusação.

