Procurador diz que Lava Jato perde a “necessidade” se caixa 2 for anistiado

O procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos coordenadores da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba (PR), declarou nesta quinta-feira (24) que, se a Câmara aprovar uma possível anistia a quem praticou caixa 2 em eleições passadas, a operação perderá a “necessidade” de continuar com as investigações.

Atualmente, a Câmara dos Deputados analisa um pacote de medidas de combate à corrupção. Entre essas propostas, está a tipificação do caixa dois, ou seja, torna a prática crime.

Há, contudo, uma articulação entre os parlamentares para explicitar nesse pacote uma anistia a quem praticou o caixa dois em eleições passadas.

Diante da polêmica em torno desse tema, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), adiou nesta quinta a votação do pacote anticorrupção, já aprovado por uma comissão especial de deputados.

“Pretendem, com isso [anistiar caixa dois], anistiar a corrupção e, anistiando a corrupção, estão anistiando os crimes de lavagem de dinheiro dela decorrentes. Isto acaba com a necessidade da operação Lava Jato, porque eu não posso investigar fatos que não são crimes e, a partir do dia que essa lei for sancionada, se é que um dia será sancionada, esses fatos investigados pela Lava Jato não serão mais crimes e nós não teremos necessidade de qualquer investigação”, afirmou o procurador, que participava de um evento na Procuradoria Geral da República, em Brasília.

Pelas regras vigentes, o caixa dois não é crime e a pessoa que adota esse tipo de prática só pode ser condenada por, por exemplo, por lavagem de dinheiro.

O caixa dois consiste na prática de um candidato ou partido receber doações de campanha e não declará-las à Justiça Eleitoral.

‘Anistia à corrupção’

Carlos Fernando Lima afirmou, ainda, que a articulação para anistiar o caixa dois em eleições passadas é, na verdade, uma tentativa de “anistiar o crime de corrupção”.

“O que está sendo pensado no Congresso Nacional é uma anistia, anistia àqueles que, em troca de benefícios em contratos, em medidas legislativas, receberam valores, isto não é crime de caixa 2, isso é corrupção […]. A redação do que vai ser apresentada é uma redação que vai incluir corrupção, uma redação que vai incluir anistia para lavagem de dinheiro”, disse.

Para o procurador que integra a força-tarefa da Lava Jato, presos condenados tanto na Lava Jato quanto em outros escândalos de corrupção terão que ser libertados, caso tenham sido condenados pelos crimes aplicados atualmente (como lavagem de dinheiro).

“Pior que isso, teremos que liberar muita gente presa. Mas não é isso que importa, teremos que liberar condenados, por exemplo, do Mensalão. […] Se aprovada, todo o trabalho […] irá para o lixo”, concluiu.

‘Jogo de palavras’

Na tarde desta quinta-feira, ao comunicar ao plenário da Câmara que havia decidido adiar a votação do pacote anticorrupção, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, afirmou que “não há anistia de um crime que não existe” e a discussão é um “jogo de palavras”.

“Isso é só um jogo de palavras para desmoralizar e enfraquecer o parlamento brasileiro. Temos a nossa responsabilidade e de hoje até terça-feira, ouvindo todos os líderes, todos os parlamentares que quiserem participar, e ouvindo os presidentes de partido, nós vamos tomar uma decisão sobre essa matéria”, disse o deputado. (AG)

Comentários