Procurador do Trabalho pede anulação de 850 demissões de montadora em Erechim

Uma ação movida pelo procurador do Trabalho, Roger Villarinho, do Ministério Público do Trabalho de Passo Fundo, no Norte do Estado, pede na Justiça a anulação das demissões de 850 metalúrgicos da montadora Comil de Erechim.

O procurador entende que a empresa não respeitou a lei ao não negociar os critérios de demissão com o Sindicato dos Metalúrgicos e pediu a reintegração imediata dos demitidos ao trabalho. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos. O procurador esteve em Erechim para conversar com os trabalhadores e esclarecer dúvidas a respeito de todo o processo. Ele voltou a defender a necessidade de critérios para as demissões.

Recuperação judicial

Nessa terça-feira (13), a fabricante de ônibus anunciou que entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça estadual. A empresa já havia demitido 850 funcionários no começo de setembro e adotou meio turno de produção em Erechim.

Direitos

O presidente do Sindicato, Fábio Adamczuk, disse que uma decisão favorável desta vez não garante o emprego, mas garante os direitos. “Mesmo que a empresa mantenha a decisão de demitir, poderemos negociar os critérios e as dívidas com os trabalhadores que saem do processo de recuperação judicial”, disse.

Antes de terminar a assembleia os trabalhadores decidiram fazer mobilizações e protestos em frente à fábrica nesta semana.

Empresa

Em nota, a empresa justificou a medida em razão “da grave crise que o Brasil está enfrentando, com grande impacto no mercado de ônibus, que teve uma queda de mais de 60% nos últimos três anos”.

Comentários