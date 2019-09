Procurador gera protestos ao reclamar de seu salário de 24 mil reais por mês

A reclamação de um procurador sobre o próprio salário gerou protestos em Minas Gerais. A caixa de papel traz uma crítica bem-humorada, disfarçada de pedido de doação.

“A caixinha miserê. Naturalmente, o objetivo não é arrecadar o dinheiro, mas sim chamar a atenção para essa fala que é uma fala infeliz”, disse uma pessoa que grava a caixa. A expressão “miserê” foi usada pelo procurador do MP (Ministério Público) de Minas, Leonardo Azeredo dos Santos, para criticar os salários da própria classe.

“Como é que o cara vai viver com R$ 24 mil? Eu de qualquer forma, já estou baixando meu padrão de vida bruscamente. Mas eu vou sobreviver, e não é porque eu sou perdulário, não. É para manter o meu patrimônio, o patrimônio que eu conquistei ao longo de 28 anos de carreira. Eu sou perdulário porque eu pago R$ 4.500 de condomínio e IPTU por dia, por mês? Eu, infelizmente, não tenho origem humilde. Eu não sou acostumado com tanta limitação. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação ou se nós vamos ficar nesse miserê aí. Olha, eu já estou fazendo a minha parte. Eu estou tirando. Estou deixando de gastar R$ 20 mil de cartão de crédito, estou passando a gastar R$ 8 mil. Nós vamos ficar desse jeito? Nós vamos baixar mais a crista? Nós vamos virar pedinte, quase?”, questionou.

A fala do procurador, em tom de desabafo, foi durante uma reunião para discutir o orçamento do Ministério Público de Minas Gerais para 2020. A conversa foi gravada e gerou grande mal-estar quando veio a público.

No Portal da Transparência do Ministério Público, consta que, no salário de janeiro de 2019, a soma dos rendimentos do procurador Leonardo Azeredo chegou a quase R$ 100 mil. Aí estão incluídas indenizações e outras remunerações.

Na terça-feira (10), 200 promotores e procuradores manifestaram indignação em relação ao áudio. Declararam que estão conscientes dos problemas financeiros de Minas Gerais e que devem contribuir para a solução deles.

O governo de Minas Gerais enfrenta uma das crises mais graves da história. Funcionários públicos recebem salários parcelados há quatro anos. O procurador Leonardo Azeredo dos Santos não quis falar sobre o assunto. O Ministério Público Estadual declarou que não há nenhum projeto para aumentar benefícios para os servidores e que vem tomando medidas para reduzir gastos com pessoal.

