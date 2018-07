Procurador na mira de escânda-lo

Um dia depois da queda do presidente da Suprema Corte do Peru pelo escândalo dos áudios, tudo aponta agora para o novo procurador-geral, que assumiu seu cargo nessa sexta-feira, ao divulgarem uma comprometedora conversa com um questionado juiz. O novo procurador Pedro Gonzalo Chávarry assumiu em uma cerimônia marcada pela chamativa ausência do presidente Martín Vizcarra.

