O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu nesta quarta-feira (18) ao TCU investigação sobre eventual irregularidade no uso de dinheiro público para bancar a viagem de três ministros do Superior Tribunal Militar (STM) à Grécia, em julho. O caso foi revelado na semana passada pelo jornal “Folha de S.Paulo”.