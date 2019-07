Procurador que conduziu operação ‘Mãos Limpas’ morre na Itália

O ex-procurador Francesco Saverio Borrelli, encarregado de conduzir a operação “Mãos Limpas”, morreu neste sábado (20) aos 89 anos, em Milão, segundo a imprensa.

O atual procurador-geral de Milão, Francesco Greco, lembrou de Borrelli como um magistrado que “fez história” na Itália, enquanto o presidente da Comissão Antimáfia, Nicola Morra, o citou como exemplo da “justiça que não se curva diante do poder político”.

A operação realizou uma série de investigações sobre uma enorme rede de corrupção na Itália na década de 1990.

Nascido em Nápoles, em 12 de abril de 1930, Borrelli era filho de juristas e chegou a morar em Florença, onde estudou em um conservatório. Em 1955, foi aprovado em um concurso para juiz civil de Milão. Depois, passou para o setor penal. Nos anos 60, foi um dos fundadores da corrente Magistratura Democrática. Em 17 de março de 1988, Borrelli substituiu Mauro Gresti na Procuradoria, onde desde 1983 era procurador-adjunto.O maior destaque do magistrado italiao na operação “Mãos Limpas”, que começou formalmente em 17 de fevereiro de 1992 com a detenção de um político de segundo escalão que presidia o maior asilo de Milão, o socialista Mario Chiesa, surpreendido enquanto embolsava uma comissão de US$ 3.500. Suas confissões revelaram uma rede de pagamentos ilegais aos partidos que levou até o ex-primeiro-ministro e secretário do Partido Socialista Bettino Craxi, que acabou fugindo da Justiça se refugiando na Tunísia até a sua morte, em 2000.

