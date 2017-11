A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, informou que foi criada uma comissão no Conselho Nacional do Ministério Público para receber sugestões e avaliar mudanças na resolução do colegiado que trata de procedimentos investigatórios por integrantes do Ministério Público. A resolução foi aprovada em agosto do ano passado, durante a gestão do ex-procurador Rodrigo Janot.

