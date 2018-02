A procuradora-geral da República enviou parecer ao Supremo contrário ao pedido protocolado pela defesa do ex-presidente Lula para rever a condenação pela Justiça Federal no caso do triplex do Guarujá

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou na segunda-feira (19) parecer ao STF (Supremo Tribunal Federal) contrário ao pedido protocolado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para rever a condenação pela Justiça Federal no caso do triplex do Guarujá (SP).

No parecer, a procuradora sustenta que não cabe ao STF reanalisar as provas que justificaram a condenação de Lula. “O agravante, ao utilizar-se do termo reavaliação, busca realizar um jogo de palavras de modo a requerer, na verdade, o reexame de matéria de prova. Uma simples leitura do acórdão recorrido bem demonstra a impossibilidade de avaliar suas conclusões, sem uma imersão pelo conjunto probatório dos autos”, argumentou.

Também tramita no STF um habeas corpus preventivo a favor de Lula. No pedido, os advogados pretendem evitar a eventual prisão preventiva dele após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça Federal.

Condenação

No dia 24 de janeiro, o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) confirmou a condenação de Lula na ação penal envolvendo o triplex no Guarujá (SP) e aumentou a pena do ex-presidente para 12 anos e um mês de prisão.

Na decisão, seguindo entendimento do STF, os desembargadores entenderam que a execução da pena do ex-presidente deve ocorrer após o esgotamento dos recursos pela segunda instância da Justiça Federal. Com o placar unânime de três votos, cabem somente os chamados embargos de declaração, tipo de recurso que não tem o poder de reformar a decisão, e, dessa forma, se os embargos forem rejeitados, Lula poderia ser preso.

No habeas corpus, a defesa do ex-presidente discorda do entendimento do STF que autoriza a prisão após os recursos de segunda instância, por entender que a questão é inconstitucional.

“Rever esse posicionamento não apequena nossa Suprema Corte – ao contrário – a engrandece, pois, nos momentos de crise, é que devem ser fortalecidos os parâmetros, os princípios e os valores. A discussão prescinde de nomes, indivíduos, vez que importa à sociedade brasileira como um todo. Espera-se que este Supremo Tribunal Federal, a última trincheira dos cidadãos, reafirme seu papel contra majoritário, o respeito incondicional às garantias fundamentais e o compromisso com a questão da liberdade”, argumentam os advogados na ocasião.

Marisa Letícia

O TRF-4 negou os pedidos do advogado Cristiano Zanin para apelar ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), por meio de recurso especial, e ao STF (Supremo Tribunal Federal), por meio de recurso extraordinário, pela absolvição sumária de Marisa Letícia Lula da Silva, primeira-dama do País durante os dois mandatos do marido no Palácio do Planalto (2003-2010).

Com isso, a defesa do líder petista não poderá acionar às Cortes superiores contra a decisão da 8ª Turma do TRF-4, que negou a absolvição sumária da mulher do ex-presidente, falecida no dia 3 de fevereiro do ano passado, aos 66 anos, vítima de um AVC (acidente vascular-cerebral) – e manteve a “extinção de punibilidade” (quando se retira a possibilidade de impor pena, mas sem considerar inocência ou culpa) no processo sobre o triplex do Guarujá (SP).

