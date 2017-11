A procuradora-geral da República pediu ao Supremo para derrubar a convocação do ex-chefe de gabinete de Rodrigo Janot para depor na CPI da JBS/Friboi

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou nessa sexta-feira uma ação pedindo que o STF (Supremo Tribunal Federal) derrube a convocação do procurador da República Eduardo Pelella aprovada pela CPI mista da JBS. O pedido do Ministério Público foi encaminhado por sorteio para o gabinete do ministro Dias Toffoli, a quem caberá analisar o caso.

Na visão de Raquel Dodge, cabe somente ao próprio Ministério Público investigar eventuais irregularidades por parte de seus membros. Pelella foi chefe de gabinete do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e participou das negociações para fechar o acordo de delação premiada dos executivos do grupo J&F – dono do frigorífico JBS –, foco de investigação da CPI mista de senadores e deputados instalada no Congresso Nacional.

“O declarado propósito da CPI é o de buscar elementos para revelação de crimes e malfeitos funcionais. Esse, contudo, não é temário a que o Poder Legislativo possa dedicar-se. Investigação criminal ou administrativa de membro do Ministério Público é tema que se esgota no âmbito do próprio Ministério Público”, enfatizou a procuradora-geral em trecho da ação.

Ao justificar a convocação, a CPI levanta a hipótese de que Pelella sabia do “jogo duplo” do ex-procurador da República Marcello Miller, outro ex-auxiliar de Janot na Operação Lava-Jato.

Na ação enviada ao STF, Raquel Dodge critica “ilações” contidas na convocação, por supor que Pelella teria praticado irregularidades nas negociações para fechar a delação premiada.

A chefe do MP argumenta ainda que, como órgão do Legislativo, a CPI não pode interferir em atividades de investigação do Judiciário, nas quais atuam os procuradores da República. Ela citou várias decisões do STF que impedem a convocação de juízes em CPIs para explicar seus trabalhos e que o mesmo se aplica a integrantes do Ministério Público.

Janot no Twitter

Janot, que deixou o cargo em setembro, estreou no início de novembro no Twitter. No segundo post, avisou: “não sou candidato a nenhum cargo eletivo. Sigo com a agenda anticorrupção”. “Saúdo todas as tribos do Twitter. Acompanharei aqui a luta de todos nós contra a corrupção no Brasil e em nossos vizinhos da América Latina”, escreveu na primeira mensagem publicada na rede social.

Em quatro anos de mandato, Janot se notabilizou por chefiar a Operação Lava Jato nas investigações contra políticos. Na PGR, Janot denunciou o presidente Michel Temer e os ex-presidentes Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor e José Sarney, além de investigar mais de 100 parlamentares e ministros.