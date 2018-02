A procuradora-geral da República pediu ao Supremo para incluir Michel Temer em investigação sobre jantar no Palácio do Jaburu

Dodge discordou do antecessor, Rodrigo Janot, que havia excluído Michel Temer da investigação por entender que o presidente da República não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato. Dodge afirmou, ainda, que a investigação é uma forma de se evitar que se percam provas.

Atendendo a pedido da Polícia Federal, a procuradora-geral também defendeu a prorrogação das investigações por 60 dias para que a PF ouça, entre outras pessoas, o delator Lúcio Funaro e o ex-assessor especial da Presidência José Yunes.

Entenda o inquérito

O inquérito em que Dodge pede a investigação do presidente da República foi instaurado após a delação da Odebrecht. A procuradora-geral da República cita os depoimentos do delator Cláudio Melo Filho para defender a inclusão de Temer no inquérito.

Dodge lembra no pedido que o delator apontou um jantar realizado no Palácio do Jaburu, com a participação de Michel Temer, em que teria sido discutida a divisão de valores destinados ao PMDB.