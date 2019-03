Procuradoria contesta celebração de data do golpe militar

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal contestou, nesta terça-feira (26), a recomendação do presidente Jair Bolsonaro para que quarteis e guarnições militares comemorem o dia 31 de março de 1964. A manifestação foi feita por meio de nota pública.

Nessa data, o então presidente João Goulart foi destituído, e as Forças Armadas assumiram o poder por 21 anos (1964-1985) no país. Para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a celebração da instituição do regime militar “representa a defesa do desrespeito ao estado democrático de direito”. O texto da nota ainda acrescenta que Jango assumiu o cargo conforme a Constituição de 1946, e governava legitimamente.

O texto foi assinado pelos procuradores Deborah Duprat, Domingos Sávio Dresh, Marlos Weichert e Eugênia Gonzaga.

