Procuradoria da Suíça apresenta a primeira denúncia relacionada à Operação Lava-Jato

A Suíça apresentou denúncia contra uma pessoa no âmbito de investigação sobre corrupção envolvendo a Petrobras e a Odebrecht, informou a Procuradoria-Geral do país nesta terça-feira (22), acrescentando que está em busca de concluir o caso rapidamente. As informações são da agência de notícias Reuters.

Procuradores em Berna disseram que suspeitam que a pessoa denunciada, que agia como um operador financeiro, tenha ajudado a subornar funcionários públicos e a lavar de dinheiro no imenso esquema de corrupção revelado pela operação Lava Jato.

Os procuradores suíços disseram que apresentaram a denúncia ao Tribunal Criminal Federal sob o rito de um processo acelerado para concluir o caso mais rapidamente, no qual é necessária a admissão de culpa e a aceitação de ações civis pelo acusado.

O suspeito, que não foi identificado, é uma pessoa de origem suíço-brasileira que já enfrenta processos criminais no Brasil e em Portugal. O tribunal ainda pode rejeitar o pedido de andamento acelerado, disseram os promotores, o que reverteria o caso para um procedimento normal.

A operação Lava Jato resultou em cerca de 60 procedimentos criminais na Suíça, e mais de 130 empresários e políticos foram condenados no Brasil.

A Procuradoria-Geral suíça apreendeu ativos no país no valor de mais de 620 milhões de francos suíços (627 milhões de dólares) e devolveu cerca de 390 milhões de francos às autoridades brasileiras.

Desdobramento da Lava Jato

Já no Brasil, presos há quase um ano, cinco deputados estaduais do Rio de Janeiro que foram detidos na operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato, serão soltos por decisão tomada nesta terça-feira pela Assembleia Legislativa do Estado.

Dos 65 deputados presentes a uma votação realizada em plenário, 39 foram favoráveis à soltura dos parlamentares, 25 contrários e um parlamentar não votou. Dois deputados estavam ausente e três estão licenciados.

Os cinco parlamentares acusados de envolvimento no esquema investigado pela Lava Jato no Rio de Janeiro foram presos em novembro de 2018. Deles, quatro estão no sistema prisional e um está em prisão domiciliar.

A operação Furna da Onça descobriu um esquema de pagamento de mesada a parlamentares em troca da aprovação de projetos favoráveis ao grupo que abastecia o esquema de corrupção do ex- governador Sérgio Cabral, que está preso desde 2016 e já foi condenado em uma série de ações judiciais.

Apesar de receberem o direito de deixar a prisão, não há certeza de que os parlamentares soltos poderão atuar na atividade parlamentar, uma vez que o livro de posse dos parlamentares chegou a ser levado para a cadeia, mas a posse foi rejeitada pela Justiça.