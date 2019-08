A procuradoria de Agrigento, na Itália, ordenou nesta terça-feira (20) a apreensão do navio de resgate Open Arms e o desembarque dos cerca de 100 migrantes a bordo. O navio espanhol esteve parado no Mar Mediterrâneo perto da ilha italiana de Lampedusa nos últimos 19 dias. Um vídeo da ONG Open Arms mostra a comemoração dos passageiros no desembarque.

