Produção da indústria brasileira caiu 1,1% em outubro, o pior resultado para o mês desde 2013

A indústria brasileira voltou a recuar em outubro, após uma leve alta no mês anterior. Na comparação com setembro, a produção do setor caiu 1,1%, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (02). Essa é a maior retração para o mês desde 2013, quando a queda foi de 1,5%.

“O resultado negativo de outubro anula o avanço positivo que tivemos no mês anterior”, disse André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE. Já em relação a outubro de 2015, a indústria registrou recuo de 7,3%, o mais forte desde maio de 2016 (-7,4%). No ano, de janeiro a outubro, a atividade fabril do País acumula baixa de 7,7%. Em 12 meses, o segmento tem queda de 8,4%.

De setembro para outubro, a maioria dos ramos pesquisados mostrou resultados negativos. Os destaques foram produtos alimentícios (-3,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,5%).

Também recuaram as produções das indústrias de borracha e de material plástico (-4,9%), de metalurgia (-2,8%) e de bebidas (-3,5%), entre outras. Na contramão, cresceu a produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,9%).

Entre as grandes categorias econômicas, recuaram as produções das indústrias de bens de capital (-2,2%), bens intermediários (-1,9%), bens de consumo duráveis (-1,2%) e de bens de consumo semi e não-duráveis (-0,8%). (AG)

