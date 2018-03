A produção da indústria caiu no Rio Grande do Sul e em mais sete dos 14 locais pesquisados pelo IBGE em janeiro

A produção da indústria brasileira caiu no Rio Grande do Sul e em mais sete dos 14 locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de dezembro para janeiro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (09). As principais quedas ocorreram no Paraná (-4,5%), no Rio Grande do Sul (-3,5%) e em São Paulo (-3,3%).

A produção também caiu no Ceará (-2,2%), Rio de Janeiro (-2,1%), Região Nordeste (-1,1%), Espírito Santo (-0,9%) e Santa Catarina (-0,1%). Os resultados positivos da indústria foram registrados no Pará (7,3%), Amazonas (7,1%), Goiás (2,4%), Pernambuco (1,5%), Minas Gerais (1,4%) e Bahia (0,9%).

A produção da indústria brasileira recuou 2,4% em janeiro deste ano frente a dezembro. O resultado, o pior desde fevereiro de 2016, quando houve retração de 2,5%, interrompeu quatro meses seguidos de crescimento. Já na comparação com janeiro do ano passado, a indústria brasileira registrou crescimento de 5,7%, a nona taxa positiva consecutiva e a mais acentuada desde abril de 2013 (9,8%).

Comparação anual

Na comparação com janeiro de 2017, houve resultados positivos em 11 locais pesquisados pelo IBGE, com Amazonas (32,7%), Pará (14,1%) e Santa Catarina (10,9%) registrando as altas mais intensas. São Paulo (7,5%) e Rio Grande do Sul (6,6%) também tiveram altas acima da média nacional (5,7%), enquanto Bahia (5,6%), Rio de Janeiro (5,1%), Ceará (4,9%), Minas Gerais (4,0%), Goiás (3%) e Região Nordeste (0,4%) completaram o conjunto de locais com crescimento na produção nesse mês.

Espírito Santo (-7,8%) apontou o maior recuo, pressionado, em grande parte, pelo comportamento negativo vindo dos setores de metalurgia, de indústrias extrativas e de produtos de minerais não metálicos. Os demais resultados negativos foram registrados em Pernambuco (-2,4%), Paraná (-1,8%) e Mato Grosso (-0,4%).

Acumulado do ano

O acumulado dos últimos 12 meses (2,8%) teve a maior alta desde junho de 2011 (3,6%) e prosseguiu com a trajetória ascendente iniciada em junho de 2016 (-9,7%). Regionalmente, 11 dos 15 locais pesquisados mostraram altas em janeiro de 2018, mas apenas sete apontaram maior dinamismo frente aos índices de dezembro último, acompanhando o movimento da indústria nacional, que passou de 2,5% para 2,8%. Amazonas (de 4,2% para 6,1%), Bahia (de -1,8% para 0%), Rio Grande do Sul (de 0,1% para 0,9%), São Paulo (de 3,5% para 3,9%) e Santa Catarina (de 4,6% para 4,9%) tiveram os maiores ganhos entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Já as principais reduções entre os dois períodos ocorreram em Espírito Santo (de 1,7% para -0,1%), Pernambuco (de -0,9% para -2,3%), Mato Grosso (de 3,9% para 3,0%) e Paraná (de 4,4% para 3,7%), de acordo com o IBGE.

