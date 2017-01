ProduÃ§Ã£o da indÃºstria cresce em cinco dos 14 locais pesquisados pelo IBGE em novembro

A produção industrial cresceu em cinco dos 14 locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em novembro, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (11). A indústria brasileira registrou leve alta de 0,2% na comparação com outubro.

Os avanços mais intensos ocorreram no Pará (6,6%), Minas Gerais (5,9%) e Amazonas (4,4%), locais que tiveram taxas negativas no mês anterior: -5,2%, -7,9% e -2,3%, respectivamente. Paraná (2,4%) e São Paulo (1,6%) também cresceram acima da média nacional, enquanto Santa Catarina (0%) repetiu o patamar verificado em outubro.

A Região Nordeste (-5,2%) e Pernambuco (-4,9%) apontaram os resultados negativos mais acentuados em novembro. As demais taxas negativas ocorreram na Bahia (-2,1%), Ceará (-1,9%), Goiás (-1,6%), Rio de Janeiro (-1,2%), Rio Grande do Sul (-0,8%) e Espírito Santo (-0,5%).

Comparação anual

Na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial apresentou redução de 1,1% em novembro de 2016, com nove dos 15 locais pesquisados apontando resultados negativos. Goiás registrou o recuo mais intenso, de 16,6%. Pernambuco (-6,4%), Bahia (-5,4%), Espírito Santo (-4,5%), Ceará (-4,4%), Região Nordeste (-3,3%), Santa Catarina (-1,8%) e Rio Grande do Sul (-1,7%) também registraram resultados negativos mais acentuados do que a média nacional (-1,1%). Minas Gerais (-0,3%) completou o conjunto de locais com taxas negativas.

Pará (9,8%) mostrou o avanço mais elevado, impulsionado principalmente pelo comportamento positivo vindo de indústrias extrativas (minérios de ferro em bruto). Os demais resultados positivos foram assinalados por Paraná (6,2%), Rio de Janeiro (4,8%), Amazonas (4,3%), São Paulo (1,3%) e Mato Grosso (0,3%).

No ano

No acumulado do ano até novembro, a redução na produção nacional ocorreu em 14 dos 15 locais pesquisados, com quatro deles recuando mais do que a média nacional (-7,1%): Espírito Santo (-20,3%), Amazonas (-11,7%), Pernambuco (-10,8%) e Goiás (-8,8%).

Minas Gerais (-6,8%), São Paulo (-5,6%), Paraná (-5,1%), Ceará (-4,8%), Bahia (-4,7%), Rio de Janeiro (-4,5%), Rio Grande do Sul (-4,4%), Santa Catarina (-4,0%), Região Nordeste (-3,4%) e Mato Grosso (-1,1%) completaram o conjunto de locais com resultados negativos no fechamento dos 11 meses do ano. Por outro lado, Pará (9,3%) assinalou o único avanço no índice acumulado no ano, impulsionado principalmente pelo comportamento positivo vindo de indústrias extrativas (minérios de ferro em bruto). (AG)

