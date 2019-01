A produção brasileira de aço bruto foi de 34,7 milhões de toneladas, em 2018, com crescimento de 1,1% frente ao ano anterior (34,4 milhões de toneladas). No mesmo período, a produção de laminados totalizou 23,1 milhões de toneladas, 3,3% a mais do que em 2017 (22,4 milhões de toneladas). O balanço foi divulgado pelo Instituto Aço Brasil.

Deixe seu comentário: