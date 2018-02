A produção de caminhões no Brasil subiu 57% em janeiro

A produção de caminhões cresceu 57,2% em janeiro de 2018, informou a associação dos fabricantes de veículos, a Anfavea, na terça-feira (6). O segmento de veículos como um todo subiu 24,6%. De acordo com a entidade, foram 7.045 caminhões feitos no mês, contra um total de 4.482 unidades em janeiro de 2017.

Um dos segmentos de destaque é o dos extrapesados, grandes caminhões que puxam mais de 45 toneladas, mas outras áreas começam a reagir. “Outros segmentos de caminhões que estavam mais parados também estão começando a crescer”, aponta Luiz Eduardo de Moraes, vice-presidente de caminhões da Anfavea.

“Vemos o varejo começando a crescer também, por conta da distribuição de produtos nas cidades”, completa Moraes. Comparado a dezembro, quando 7.436 caminhões foram produzidos, houve uma pequena queda de 5,3%.

“Janeiro e fevereiro são meses de sazonalidade baixa, o ano está começando. Mas o número de vendas não foi ruim. Comparada a janeiro do ano passado foi um crescimento, mas a base do ano passado era baixo”, afirma Antônio Megale, presidente da Anfavea.

Previsões

Como havia comentado no início do ano, a Anfavea mantém as previsões de crescimento para o ano. “Esse número de 24,7% de crescimento que a Anfavea prevê é um número robusto e capaz de ser atingido”, afirma Luiz Eduardo de Moraes, vice-presidente de caminhões da Anfavea.

No entanto, o executivo ressalta que o ano passado foi ainda muito fraco. “Lembrando sempre que a base (de 2017) é baixa”, completa Moraes.

Vendas de veículos novos

Em todo o País, as vendas de veículos novos cresceram 23,14% em janeiro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2017. Segundo balanço da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores), divulgado na segunda (5), em São Paulo, foram emplacadas 181,2 mil unidades no primeiro mês de 2018, contra 147,2 mil no ano passado. Em relação ao último mês de dezembro, no entanto, foi verificada uma queda de 14,75%. As informações são da Agência Brasil.

O setor de caminhões registrou expansão de 56,26% em janeiro de 2018, com a comercialização de 4,6 mil unidades. As vendas de ônibus tiveram alta de 57,71% no período, com 1,1 mil unidades emplacadas. Os automóveis e veículos comerciais leves (como picapes e furgões) acusaram crescimento de 22,29% nas vendas.

Em janeiro último, foram comercializados 175 mil veículos dessas categorias, enquanto no primeiro mês de 2017 os emplacamentos totalizaram 143,5 mil. A alta nas vendas reflete, segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção, a melhora do cenário econômico em relação ao começo de 2017.

“As expectativas renovadas em função da melhora dos índices econômicos refletem, diretamente, na confiança do consumidor e favorecem o mercado de veículos”, disse. Para 2018, a perspectiva da entidade é que aconteça uma melhora gradual, com o setor retomando o ritmo de crescimento do período anterior antes da crise econômica.

