Produção de figo é destaque em Nova Petrópolis. Vem aí a 46ª Festa do Figo, que acontece dias 2 e 3 de fevereiro em Linha Araripe

A Festa do Figo é a celebração que valoriza os produtores da fruta produzida em maior escala em Nova Petrópolis. As comunidades de Linha Brasil e Linha Araripe, ambas situadas ao longo da RS 235, realizam anualmente, de forma alternada, o evento de maneira cooperativa. Em 2019, o maior evento do interior do Município ocorre dias 2 e 3 de fevereiro, em Linha Araripe.

Os frutos da figueira possuem uma estrutura carnosa e suculenta de formato periforme, comestível de coloração branco-amarelada e roxa. Os figos são muito delicados, requerem cuidados na colheita, acondicionamento e transporte, em especial, para a comercialização e consumo in natura. As variedades Pingo de Mel, Negrito e Roxo de Valinhos são produzidas em Nova Petrópolis pelos 67 produtores familiares que cultivam esse precioso fruto em 42 hectares, com uma produção total de 370 toneladas.

A Cooperativa Piá utiliza cerca de 70% da produção de figo no Município para industrialização. O restante da produção é comercializada na Ceasa, consumida in natura, vendida diretamente ao consumidor e utilizada por indústrias caseiras de doces.

Em 2019, a 46ª Festa do Figo contará com a comercialização de frutas in natura, variados produtos à base figo, produtos coloniais, chopp, cuca de figo e outras frutas; feira de máquinas e implementos agrícolas, automóveis, caminhões, artesanato, flores, mudas de figueiras, entre outros. Nos dois dias do evento haverá almoço servido à mesa. No cardápio, churrasco de carne suína e de gado, salsichão, galeto, maionese e saladas diversas, ao valor de R$ 35. O cartão para almoço deve ser adquirido na hora.

Além disso, a festa envolve a comunidade e visitantes durante as apresentações culturais. Os Grupos de Danças Edelweiss e Sonnenschein e o CTG Pousada da Serra animam o público no sábado, 2 de fevereiro. Na Domingueira, as Bandas Céu e Cantos, Munique e Porto do Som fazem a festa. Os ingressos para a Domingueira custam R$ 10. Visitantes que almoçarem no evento no domingo, 3 de fevereiro, têm entrada liberada para a Domingueira.

Segundo o integrante da comissão organizadora do evento, Jonas Gottschalk, os preparativos para a Festa do Figo 2019 ocorrem de forma intensa. “Mais de 15 mil pessoas são esperadas para a Festa do Figo deste ano, que terá cerca de 450 expositores no evento. Muitas atrações e diversão irão garantir o sucesso de mais uma edição da maior festa do interior de Nova Petrópolis”, destaca Gottschalk.

A 46ª edição da Festa do Figo é uma realização da Sociedade Cultural e Esportiva Linha Araripe; conta com o patrocínio de Banrisul, Sicredi e Cooperativa Piá e com o apoio da Prefeitura de Nova Petrópolis, EMATER e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Petrópolis e Picada Café.

Mais informações sobre Nova Petrópolis pelo fone (54) 3281-8400 e no site do Município, www.novapetropolis.rs.gov.br. Na página oficial do facebook da Prefeitura de Nova Petrópolis (facebook.com/novapetropolisrs), você encontra informações atualizadas, fotos e vídeos das ações realizadas pela Administração Municipal.

Programação oficial da Festa do Figo 2019:

Sábado – 2 de fevereiro

10h30min – Abertura Oficial

11h – Visitação à feira de frutas, maquinários, expositores em geral

11h45min – Almoço – Valor: R$ 35

14h30min – Premiação dos Produtores Expositores

15h – Apresentações Artísticas

Grupo de Danças Edelweiss – Linha Araripe

Grupo de Danças Sonnenschein – Linha Araripe e Linha Brasil

CTG Pousada da Serra – Nova Petrópolis

Domingo – 3 de fevereiro

10h – Celebração ecumênica

11h – Abertura da feira

11h30min – Almoço – Valor: R$ 35

15h – Domingueira

Banda Céu e Cantos

Banda Munique

Banda Porto do Som

Ingressos para Domingueira: R$ 10

Visitante que almoçar no evento no domingo, tem entrada liberada para a Domingueira.

