A produção brasileira de motocicletas subiu 92,1% em julho, com 96.277 novas unidades. Segundo com a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas), a ampliação do crédito e maior participação dos consórcios, dentre outros fatores, contribuíram para a expansão.

