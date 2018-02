A produção de veículos no País subiu 24% em janeiro ante o mesmo mês de 2017

As vendas internas, por sua vez, também estão se recuperando, com 160 mil veículos novos licenciados e avanço de 23,1% em janeiro. No entanto, Megale ressaltou que a comparação é em relação a uma base baixa, de 130 mil unidades. No início de 2015, por exemplo, o nível era de 208 mil.

Emprego

Com a retomada, a situação dos trabalhadores do setor começou a voltar ao normal na metade do ano passado, e algumas marcas até abriram vagas. No final de janeiro, 128,9 mil pessoas trabalhavam no setor, o que representa um crescimento de 1,7% sobre o número do início de 2017. No entanto, 1.721 funcionários ainda estão com os contratos suspensos (lay-off) ou então com salários e jornada reduzidos no PSE (Plano Seguro-Emprego) do governo federal. No final de dezembro, eram 1.885.

Venda de caminhões

Depois do desempenho positivo no final de 2017, os representantes do setor de caminhões ficaram mais otimistas com o mercado brasileiro – uns mais do que outros, já que as projeções de crescimento nas vendas de veículos novos para 2018 agora variam de 9,5% a 30%.

A Mercedes-Benz encabeça as estimativas mais confiantes, enquanto a associação de concessionários, a Fenabrave, espera o menor avanço. Mas, em todos os casos, as comparações são com números relativamente baixos.