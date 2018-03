A produção média de petróleo no Brasil, em fevereiro, atingiu 2,08 milhões de barris por dia. O resultado representa queda de 1% na comparação com o mês anterior. De acordo com a Petrobras, o volume inferior se deve, principalmente, a ocorrências operacionais nas plataformas P-18 e P-20, que operam no campo de Marlim, na Bacia de Campos.

Deixe seu comentário: