Produção global de alimentos precisaria aumentar 60% para garantir equilíbrio

A FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) destaca que, com as mudanças climáticas, o desafio de alimentar uma crescente população mundial aumenta. Segundo o representante da entidade no Brasil, Alan Bojanic, a seca fez com que o Nordeste perdesse 50% de sua produção nos últimos cinco anos, se comparado com os cinco anteriores.

A FAO estima que o número mundial de habitantes vai superar os 9 bilhões em 2050. Segundo o órgão, a produção mundial de alimentos precisaria aumentar em 60% para assegurar o equilíbrio da segurança alimentar. “Precisamos ver respostas para esse problema. Precisamos de uma agricultura mais adaptativa, diferente, que seja sustentável, ambientalmente amigável e essa agricultura precisa de pesquisa”, diz Bojanic.

