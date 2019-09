Produção industrial brasileira tem terceira queda consecutiva

Com um recuo de cerca de 0,3%, a produção industrial brasileira apresenta sua terceira queda consecutiva. De acordo com informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 11 dos 26 itens pesquisados demonstraram queda no mês de julho. Os dados apresentados na Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) mostram que, no acumulado, a perda foi de 1,2%.

No recuo de 0,3% da atividade industrial na passagem de junho para julho deste ano, 11 dos 26 ramos pesquisados mostraram quedas na produção. Entre as atividades, as principais influências negativas foram em: bebidas (-4,0%), outros produtos químicos (-2,6%) e produtos alimentícios (-1,0%). Os dois primeiros têm quedas após taxas positivas em junho (1,5% e 0,9%, respectivamente); já o setor de produtos alimentícios apontou o terceiro mês seguido de queda, acumulando perda de 3,3% no período.

Entre as grandes categorias econômicas, bens intermediários e bens de capital também assinalaram as taxas negativas em julho de 2019, ambas marcando o segundo mês consecutivo de queda e acumulando nesse período redução de 1,0% e 0,6%, respectivamente.

Com relação ao mês de julho de 2018, a indústria caiu 2,5%, alcançando resultados negativos em uma das quatro grandes categorias econômicas, 15 dos 26 ramos, 48 dos 79 grupos e 54,3% dos 805 produtos pesquisados. Julho de 2019 (23 dias) teve um dia útil a mais do que julho de 2018 (22).