Produção industrial cresce 0,8% depois de três meses de queda

A produção industrial do Brasil teve um crescimento de 0,8% no mês de agosto, após três meses consecutivos de queda. Segundo dados do IBGE, este é o melhor resultado para agosto desde 2014, quando a alta foi de 0,9%.

O crescimento registrado no mês em questão é também o melhor resultado mensal desde junho do ano passado, quando houve avanço de 12,6% na comparação com o mês imediatamente anterior. Esse é o crescimento mais intenso registrado desde junho de 2018, interrompendo a sequência de três meses de queda da produção industrial, o que acumulou uma perda de 0,9%. Apenas 10 dos 26 ramos pesquisados registraram alta na produção, o que mostra que a recuperação registrada em agosto foi concentrada em poucas áreas, com destaque para as indústrias extrativas, que avançaram 6,6%. Esta foi a quarta alta seguida na produção do setor extrativo, acumulando ganho de 25,2% no período e eliminando a perda de 24,2% acumulada nos três meses anteriores, em meio aos impactos da tragédia de Brumadinho (MG) na produção da Vale. Os outros impactos mais relevantes no resultado de agosto vieram a produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,6%) e de produtos alimentícios (2%).

