Produção industrial cresce em seis dos 14 locais pesquisados pelo IBGE em julho

A produção industrial cresceu em seis dos 14 locais pesquisados em julho na comparação com junho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (09) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística).

Os avanços mais intensos foram registrados em Pernambuco (3,9%), Paraná (2,6%) e Espírito Santo (2,3%). São Paulo (1,6%), Minas Gerais (1,1%) e Ceará (0,4%) completaram o conjunto de locais com índices positivos em julho.

Por outro lado, Bahia (-11,2%) teve o resultado negativo mais acentuado. As demais taxas negativas foram assinaladas por Santa Catarina (-3,1%), Rio Grande do Sul (-2,8%), Rio de Janeiro (-2,3%), Região Nordeste (-2,1%) e Pará (-2,0%), enquanto Amazonas (0%) e Goiás (0%) repetiram o patamar registrado no mês de junho.

A produção da indústria brasileira aumentou 0,1% em julho na comparação com o mês anterior, apresentando o quinto resultado positivo nessa base de comparação. Apesar do resultado positivo de julho, a atividade fabril acumula queda de 8,7% nos primeiros sete meses do ano e de 9,6% em 12 meses – a maior desde outubro de 2009, quando chegou a 10,3%.

Comparação anual

Na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial mostrou redução de 6,6% em julho de 2016, com 13 dos 15 locais pesquisados apontando resultados negativos. Os recuos mais intensos foram registrados por Espírito Santo (-21,2%), Bahia (-19,2%) e Rio Grande do Sul (-11,9%).

Região Nordeste (-8,1%) e Goiás (-6,8%) também apresentaram resultados negativos mais acentuados do que a média nacional (-6,6%), enquanto Santa Catarina (-5,5%), Rio de Janeiro (-5%), Amazonas (-4,4%), Minas Gerais (-4,3%), Pernambuco (-3,7%), Ceará (-2,0%), São Paulo (-1,8%) e Paraná (-0,1%) completaram o conjunto de locais com taxas negativas. Por outro lado, Pará (9,9%) e Mato Grosso (3,1%) assinalaram os avanços em julho. (AG)

