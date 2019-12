Notas Brasil Produtividade do trabalho cai 0,7% no 3º trimestre

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

A produtividade do trabalho no Brasil recuou 0,7% no terceiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foi o terceiro trimestre consecutivo de queda do indicador por essa base de comparação, segundo cálculos do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário