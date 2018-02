Produto desenvolvido pela Bertussi Design conquista IF Design Award

A Bertussi Design, estúdio gaúcho liderado pelos arquitetos Paulo e Tobias Bertussi, está entre os vencedores do “Oscar” do design mundial, o IF Design Award, realizado desde 1953 na Alemanha. O produto premiado é o “FIJI BAY” – um revestimento modular em baixo relevo, com aspecto tridimensional – fabricado pela Mosarte, empresa com sede em Tijucas (SC), focada em revestimentos especiais e referência em mosaicos e porcelanatos de alto padrão. “O Fiji traz uma quebra de paradigma em termos de forma e conceito, fazendo composição de pequenas lâminas planas cortadas em curvas sucessivas alinhadas harmoniosamente a fim de criar um efeito 3D surpreendente. É quase uma escultura de arte contemporânea em módulos”, descreve Tobias Bertussi. A peça premiada é parte da coleção “Destinos” constituída de mais 10 modelos.

Esta é a sexta vez que a BD conquista o IF. Com escritórios em Florianópolis, Porto Alegre e Caxias do Sul, a empresa especialista em design de produto e gestão da inovação para a produção em grande escala no Brasil atua no mercado há duas décadas.

O IF Desing Award é a mais prestigiada premiação do segmento no mundo, mobilizando designers, empresas e consumidores, sendo sinônimo do que há de melhor no design. Em janeiro, 63 jurados de 16 países escolheram os vencedores, que receberão as distinções no dia 9 de março em Munique.

