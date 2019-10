Produtora gaúcha abre inscrições para Convenção de Novos Talentos 2019.A Produtora Live Model, de Porto Alegre está com inscrições abertas para a 9ª edição do New Face Live, sua grande convenção anual, que será realizada no mês de novembro. O evento, que serve como apresentação dos jovens talentos gaúchos para o mercado artístico em geral, costuma reunir grandes agências de elenco para tv, publicidade e moda de todo o país.

Se em sua última edição em maio de 2019, o evento contou com a presença do ator global Henri Castelli e 400 talentos na passarela, para esta nova etapa, a Live Model aposta na diversidade de seus talentos como chamariz aos olheiros presentes no evento, e um aumento de 20% no número de inscritos.

Como diversidade, a produtora aponta dois nomes, citados recentemente em uma reportagem do Jornal Zero Hora, a adolescente trans Melissa Vitti, de 14 anos, e Júlio Cesar Henck de 04 anos, portador da síndrome de down. “Atualmente vemos uma diversidade muito maior inserida no mercado. Uso como exemplo a própria tv, que há atrizes trans trabalhando nas novelas das 19 e 21 horas, algo difícil de imaginar há 05 anos atrás”, avalia Wendell, que conta também que essas crianças recebem o total apoio de seus pais para seguirem adiante na carreira artística.

Entre as agências que já confirmaram presença no evento, estão a Joy e a Studio Model de Porto Alegre, e a 40 graus, do Rio de Janeiro, responsável pela carreira de nomes como Jesus Luz e da top Raica Oliveira.

Serviço/ 9ª Convenção Anual “New Face Live”/ 17 de novembro de 2019/ Para participar, o modelo deve ter entre 03 a 19 anos de idade e morar no estado do Rio Grande do Sul / Inscrições feitas na própria sede da Live Model – Rua Riachuelo, 525 – Centro Histórico Porto Alegre – até o dia 11 de outubro.

