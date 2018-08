Produtora se consolida no segmento de fashion films. Portfólio é formado por produções com nomes como Fernanda Lima e Luan Santana

Casa da Janela Filmes nasceu no final de 2016 como o trilhar natural do casal Bárbara Graziela Santos e Rafael Barbieri – Bá & Rafa, como são conhecidos – a partir do sucesso do projeto autoral 15 Segundos de Coisa Boa. O casal já tinha um fiel público formado por mais de 500 mil seguidores nas redes sociais que acompanhavam vídeos e fotos que simbolizam o cotidiano com sensibilidade e, hoje, ultrapassaram a marca dos 600 mil.

Em pouco mais de um ano a produtora – que nasceu em Porto Alegre (RS) – cresceu, se consolidou no mercado gaúcho de produção fashion e ganhou projeção nacional, sendo responsável, inclusive, por campanhas estreladas por nomes de peso do cenário artístico brasileiro.

O gênero fashion film que surgiu com as grandes grifes internacionais para apresentar conceito das coleções, ganhou fôlego no Brasil, nos últimos anos, e vem se tornando uma das principais ferramentas das marcas locais. Como apresenta a possibilidade de ser veiculado em diversas plataformas de mídia, o fashion film se transformou em um produto versátil e extremamente valorizado.

Com um portflólio formado pela produção de filmes com Fernanda Lima, Isis Valverde, Luan Santana entre outros, a Casa da Janela vem desenvolvendo campanhas para marcas como Coca-Cola Shoes, Rafitthy, Petit Jolie,

Bárbara, diretora de cena, fala com paixão “é uma linguagem diferente da propaganda comercial, pois tem um olhar diferenciado, bem mais conceitual. Trabalhamos com mais liberdade, com uma narrativa abstrata e aquele olhar lúdico, de sensibilidade”. Rafael também é um entusiasta, para ele o fashion film permite que o consumidor vivencie mais a fundo a marca, ele consegue ter a sensação da experiência que vai além do nome ou embalagem do produto.

Reel:



Fashion Film: Isis Valverde



Fashion Film: Luan Santana



Fashion Films com Fernanda Lima:

Los Angeles: https://vimeo.com/245266125

Caribe: https://vimeo.com/278258104

Fashion Film: Débora Nascimento



Fashion Film nonsense



Ba e Rafa Fernanda Luan

Deixe seu comentário: