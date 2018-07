Produtores de mel e abelhas de Nova Petrópolis se unem e formam Associação NovaMel

A Associação de Apicultores e Meliponicultores de Nova Petrópolis – NovaMel foi criada dia 16 de julho, na assembleia de formação da entidade. O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café reuniu mais de 40 pessoas.

A Associação NovaMel conta com conselho fiscal e diretoria formada exclusivamente por produtores de Nova Petrópolis. O presidente da entidade é Francelino dos Santos e o vice-presidente é Orlando Morschel. O objetivo da NovaMel é promover a produção inteligente dos produtos das abelhas, tanto das exóticas, quanto das nativas (conhecidas como abelhas sem ferrão).

“A organização de produtores em associação é muito importante para que eles tenham voz e força política, o coletivo sempre consegue maiores mobilizações do que o individual”, destaca a coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal de Nova Petrópolis, Raquel Mesquita.

O próximo passo da Associação de Apicultores e Meliponicultores de Nova Petrópolis – NovaMel será construir um entreposto para que os produtos possam ser processados e comercializados de forma legal e segura no Município.

Esta iniciativa contou com o apoio da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e do Serviço de Inspeção Municipal (SIM); do Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares.

Deixe seu comentário: