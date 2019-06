Produtores gaúchos concluem a colheita da safra de arroz 2018-2019

O Rio Grande do Sul encerrou os trabalhos referentes à colheita do arroz, safra 2018-2019. Foram colhidas 7.241.458 toneladas, com produtividade média de 7.508 quilos por hectare. Já a área alcançou 964.537 hectares. O levantamento foi tabulado pela Seção de Política Setorial do Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz).

A partir de informações coletadas junto aos produtores pelo Dater (Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) e pelos Nate (Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural), foi possível constatar que, em relação ao ano passado, houve redução na área colhida de 10,5% (1.077.959 ha da safra 2017/2018).

A produção também apresentou uma diminuição de 14,5% (8.474.392 toneladas). E a produtividade apresentou queda de 5,5% (7.949 quilos poir hectare).

Para o presidente do Irga, Guinter Frantz, uma menor área semeada, as intempéries e a contração no uso de tecnologias em decorrência da falta de recursos são os principais fatores que ocasionaram uma diminuição significativa na produção total de arroz no Estado.

“Esperamos que essa queda possa fazer pressão de alta no mercado. Mas ao mesmo tempo o orizicultor fica com menos produto em função do seu passivo e das trocas feitas com as indústrias. Isso sim traz um prejuízo maior que a própria frustração da safra. Desapontamento esse provocado pelas condições climáticas desfavoráveis e por menos tecnologia utilizada pela maioria dos produtores devido à falta de recursos financeiros”, acrescenta.

Colheita final

Ainda de acordo com Frantz, a estimativa da autarquia é que essa tendência de redução de área continue ou até haja um decréscimo em função da atual situação da maior parte dos produtores gaúchos.

O responsável pela Coordenadoria Regional da Planície Costeira Interna do Irga, engenheiro agrônomo Ricardo Machado Kroeff, aponta a redução de produção como um alerta para o setor arrozeiro:

“É preciso que estejamos atentos para as matrizes produtivas diversificadas. Não podemos pensar somente em uma única cultura como receita. É necessário ponderar alternativas de manejo, visando uma produção composta or outras culturas, como a soja e a pecuária. E assim, possibilitando maior rentabilidade e sustentabilidade para os produtores”.

O levantamento do Irga informa ainda que a melhor produtividade foi registrada na regional Zona Sul, com média de 8.198 quilos por hectare. Nesse quesito, o melhor desempenho entre os municípios do RS foi de Rio Grande, com uma produtividade de 9.121 kg/ha nos 17.190 hectares colhidos.

(Marcello Campos)