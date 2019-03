Produtos lácteos são apreendidos em péssimo estado de conservação

Por Gabriella Rocha*

Foram apreendidos mais de sete mil toneladas de produtos lácteos em péssimo estado de conservação em uma indústria regional de Estrela, no Vale do Taquari. No local, fiscais agropecuários da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) encontraram quilos de queijo com sinais de deterioração, guardados em um ambiente onde estava sendo realizada uma reforma, além de produção clandestina de cremes de leite.

Os produtos apreendidos, além de estarem fora do prazo de validade, estavam contaminados com resíduos de cimento e demais materiais de construção. No começo de 2019, a empresa em questão já teve produtos apreendidos por não terem autorização de inspeção estadual para manterem os itens.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: