Professor Barroso

Órgão fiscalizador de contas alheias, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Rondônia divulgou um curioso extrato de Dispensa de Licitação (nº 17/2018) para contratar um palestrante por R$ 46 mil. O renomado professor é o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que ontem mandou para a cadeia a turma da terceira idade que frequenta a casa do presidente Michel Temer. Barroso vai palestrar por uma hora no VII Fórum de Direito Constitucional e Administrativo Aplicativo nos Tribunais de Contas, com objetivo de capacitar servidores do órgão.

No D.O.

Segundo o Diário Oficial, no Processo 644/18, Barroso será contratado pela Supercia Capacitação e Marketing. A Coluna não conseguiu contato com o ministro e o TCE.

Debandada

A prisão do seleto grupo ligado ao presidente Michel Temer abre duas frentes na eleição deste ano: os partidos aliados vão cair no colo de Rodrigo Maia (DEM).

Blindagem

Em outra frente, Temer reforçará sua candidatura. Mesmo ciente de que não vence, barganha nomeação para um ministério. Precisa do foro privilegiado dia 2 de janeiro.

Cartão sem limites

Os senadores Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Lasier Martins (PSD-RS) tentam mobilizar os colegas para acelerar a aprovação do projeto 84/2016 que impõe novas regras para uso do cartão corporativo – como limite de gastos.

Extrato

Nos últimos três meses, segundo o Portal da Transparência do Governo, foram gastos mais de R$ 5,3 milhões com cartões corporativos de servidores ou comissionados dos três Poderes, ministros de Estado e outras autoridades. Os ministérios do Planejamento, Justiça e Segurança Pública lideram o ranking da gastança.

Crime Doloso

O projeto, que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, veda a concessão do cartão corporativo a quem tiver antecedentes criminais por crime doloso (intencional) e proíbe saques em dinheiro com o cartão federal.

Medo

Um alto apadrinhado do ministro da Educação, Mendonça Filho, percorre gabinetes do DEM no Congresso pedindo para ficar no cargo após a saída do chefe.

Tom da voz

O ex-ministro Wagner Rossi, preso pela PF ontem, é pai do líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi. Os próximos dias ditarão o tom da bancada sobre o caso.

Dias Contados

A Pesquisa de Emprego e Desemprego, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), realizada há 35 anos, pode estar com os dias contados. Motivo: falta de repasse de recursos do Governo Federal, segundo dirigentes do Departamento.

Radiografia

A sondagem do Dieese chegou a cobrir nove Regiões Metropolitanas, mas agora está restrita a São Paulo, Salvador e Distrito Federal. O Rio Grande do Sul anunciou este mês o cancelamento da pesquisa.

Fogo na saca

Deputado Carlos Melles (DEM-MG) quer esclarecimentos do Ministério da Agricultura sobre a publicação “arbitraria” de portarias de Preços Mínimos de Café. Segundo o parlamentar, que preside a Frente do Café na Câmara, ao fixar os “preços abaixo da realidade”, a pasta induz o “Brasil a exportar o produto a preços vis”.

Tudo parado

A Câmara Federal praticamente parou na terça-feira, por causa do feriado de hoje. Foram canceladas por falta de quórum reuniões das comissões de Orçamento, de privatização da Eletrobras, da que analisa a MP que beneficia empresas de informática, e até o colegiado que apura a morte da vereadora Marielle Franco.

Noca para Marielle

Noca da Portela saiu de uma internação por crise urinária e compôs um sambinha em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco: “Estamos entregues às moscas e ao destino / vivemos na cidade sem lei, que já foi maravilhosa / Cidade sem nada. Prisão sem grades”, cita em alguns trechos.

______________________

