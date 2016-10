Professor coloca aluno de castigo dentro de uma lata de lixo. A escola indenizará os pais em 4 mil reais

Uma escola de São Paulo foi condenada a indenizar um aluno em razão de “excesso” cometido por um professor.

A decisão manteve sentença da juíza Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha que fixou pagamento de 4 mil reais a título de danos morais.

Consta dos autos que o menino estava com alguns colegas na aula de educação física quando o professor, que fazia brincadeiras com os estudantes, aproveitou momento de distração do aluno e o colocou dentro de recipiente usado para descarte de materiais.

Para o relator do recurso, ficou caracterizado o ato ilícito cometido pelo professor, o que impõe a reparação do dano.

